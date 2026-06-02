Ucraina, massiccio attacco russo nella notte. Numerosi morti, centinaia di feriti

ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio delle vittime dell’attacco russo della notte scorsa sull’Ucraina. Secondo i media locali sarebbero almeno 14 quelle accertate e centinaia i feriti. L’attacco notturno ha provocato incendi, danneggiato edifici residenziali a più piani in diverse zone e causato interruzioni di corrente in alcune parti della capitale Kiev. Colpite anche Dnipro e Kharkiv. L’attacco ha causato incendi e danni agli edifici residenziali.

“A Dnipro, alcuni edifici residenziali sono stati parzialmente distrutti, un’azienda, una caserma dei vigili del fuoco e delle officine sono stati danneggiati, e diverse automobili sono state distrutte. Sei persone sono morte e 33 sono rimaste ferite. Un ragazzo di 22 anni e una donna di 71 anni versano in gravi condizioni. 24 persone, tra cui un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 13, sono ricoverate in ospedale in condizioni non gravi”, scrive sul suo canale Telegram il governatore regionale Oleksandr Hanzha.

Danneggiati edifici amministrativi, condomini e abitazioni private. Numerosi gli incendi causati dall’attacco.

(ITALPRESS).

Foto d’archivio Ipa