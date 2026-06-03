A Dubai il grattacielo più alto del mondo si illumina con il tricolore per il 2 giugno

MILANO (ITALPRESS) – Ieri a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo, è stato interamente illuminato con il bianco, rosso e verde della bandiera italiana, in occasione dell’anniversario della Proclamazione della Repubblica.

Lorenzo Fanara, ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uniti, ha osservato che “l’illuminazione del Burj Khalifa con i tre colori della bandiera italiana nella sera del 2 giugno è la conferma del forte sentimento di amicizia che lega il popolo emiratino a quello italiano. Si tratta di un bel gesto di attenzione nei confronti dell’operosa comunità dei ventimila italiani, che continuano a lavorare e a produrre negli Emirati Arabi Uniti”.

– Foto Ambasciata Italiana ad Abu Dhabi –

(ITALPRESS).