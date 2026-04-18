Cina: aumenta il volume di merci nel porto di Tangshan (2)

TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto scattata il 17 aprile 2026 mostra un terminal per container nell’area di Jingtang del porto di Tangshan nella provincia settentrionale cinese dell’Hebei. Secondo le autorità, il volume di merci movimentate dal porto di Tangshan ha raggiunto 215,48 milioni di tonnellate nel primo trimestre del 2026, con un aumento del 3,67% su base annua.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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