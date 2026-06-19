Cina: Dragon Boat Festival, aumentano viaggi in treno con l’inizio delle vacanze

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Secondo l’operatore ferroviario nazionale, oggi, primo giorno delle vacanze per il Dragon Boat Festival, la rete ferroviaria cinese dovrebbe gestire 19,73 milioni di viaggi di passeggeri.

Per far fronte all’aumento di spostamenti, sono stati programmati in totale 1.028 treni supplementari, ha dichiarato la China State Railway Group Co., Ltd.

Tra le principali destinazioni di viaggio di oggi figurano le città cinesi di Pechino, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou e Shanghai, tra le altre, ha spiegato la società ferroviaria, aggiungendo che le autorità ferroviarie di tutto il Paese stanno introducendo attività culturali per favorire l’atmosfera festiva e migliorare ulteriormente l’esperienza dei passeggeri.

Fino alle 8 di questa mattina erano stati venduti in totale 51,59 milioni di biglietti ferroviari tramite la piattaforma ufficiale di biglietteria 12306 per il periodo di vacanza, ha dichiarato la società.

Il Dragon Boat Festival, noto anche come Duanwu Festival, quest’anno si celebra oggi, e le festività pubbliche dureranno fino a domenica.

(ITALPRESS).