NUORO (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Nuoro, alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde e dell’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica Francesco Spanedda, la quarta delle otto tappe territoriali promosse dalla Regione Sardegna nell’ambito del percorso di aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale. Dopo i saluti ai presenti da parte del sindaco di Nuoro, Emiliano Fenu, tanti sono stati i contributi portati da amministratori e tecnici, che hanno apprezzato la scelta della Regione di avviare una fase di ascolto dei territori prima di procedere alla revisione del Ppr. Dal confronto sono emerse diverse criticità, soprattutto legate al fatto che, a distanza di 20 anni, il Piano deve essere aggiornato alla luce delle mutate necessità urbanistiche dovute, per esempio, ai cambiamenti climatici o allo spopolamento dei centri storici. Argomenti che sono poi alla base del motivo per cui la Regione ha dato vita al ciclo di incontri.

“Il tema del piano paesaggistico era uno dei punti qualificanti del nostro programma elettorale e anche delle mie dichiarazioni programmatiche”, ha dichiarato la presidente. “Il PPR del 2006 ha avuto meriti importanti – ha premesso – perché ha dato alla Sardegna strumenti di tutela della costa, di salvaguardia di territori fragili, di difesa rispetto a speculazioni che ci sono state in passato, che esistono ancora oggi e che potranno ripresentarsi in futuro. Penso, per esempio, alla vicenda di Cala Finanza: il tema della tutela resta centrale”.

Per la presidente, però, il PPR approvato nel 2006 porta con sé una sorta di peccato originale: “È nato come uno strumento calato dall’alto. È stato pensato da architetti, esperti e professionisti che lo hanno studiato e costruito con grande competenza. Poi è arrivato negli uffici della Regione e nei territori come un documento già confezionato. Quando manca il coinvolgimento – ha continuato – quando uno strumento non viene compreso e interiorizzato da chi dovrà applicarlo, diventa difficile trasformarlo in pratica amministrativa. I primi problemi sono nati proprio da questa distanza. Avevamo uno strumento avanzato, di grande visione, che gli stessi uffici regionali avevano faticato a fare proprio e che, per questo, si sono trovati talvolta in difficoltà ad applicare. E una delle decisioni più importanti che abbiamo assunto in questa fase di revisione è stata evitare che si ripetessero queste criticità”. Riguardo alla futura revisione del Piano la presidente ha infatti spiegato che questa deve “partire dal basso, coinvolgendo le comunità, ascoltando i problemi emersi in questi anni e raccogliendo anche le opportunità che quello attuale ha prodotto”.

Per l’assessore Spanedda “il PPR del 2006 ha assolto efficacemente alla sua funzione di tutela delle coste e di contenimento della pressione speculativa. Nel tempo, però, sono emerse nuove esigenze che rendono necessario un aggiornamento dello strumento. Si registra, inoltre, il mancato completamento dell’adeguamento dei Piani urbanistici comunali al PPR – solo 47 comuni su 377 hanno adeguato il proprio piano urbanistico comunale – un passaggio centrale nell’impianto originario del Piano”.

L’assessore ha sottolineato come, in quasi vent’anni, siano cambiate profondamente le condizioni territoriali e sociali della Sardegna. “Lo spopolamento delle aree interne, il cambiamento climatico, con effetti sempre più evidenti sulla disponibilità delle risorse idriche, sui boschi e sui processi di erosione costiera, e la crescente presenza degli impianti per le energie rinnovabili pongono questioni nuove che il Piano deve essere in grado di affrontare”.

Lo spirito è che l’aggiornamento del PPR dovrà essere non solo uno strumento di tutela, ma anche una leva per orientare lo sviluppo sostenibile dell’Isola. “Il paesaggio è un sistema vivo, in continua evoluzione. Per questo occorre accompagnarne le trasformazioni attraverso un progetto di manutenzione e valorizzazione che sappia coniugare tutela e opportunità per le comunità e i territori”.

La tappa di Nuoro assume un valore particolare perché interessa un’area non tradizionalmente associata agli ambiti costieri. “L’obiettivo è costruire una visione unitaria della Sardegna, capace di mettere in relazione coste e aree interne, riconoscendone le connessioni e valorizzandone le specificità”, ha concluso l’assessore. Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori appuntamenti nei territori, coinvolgendo amministrazioni locali, portatori di interesse e comunità nel percorso di aggiornamento del Piano.

– Foto Regione Sardegna –

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