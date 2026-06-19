Tajani cancella il suo viaggio a Miami: “Le parole di Trump offendono tutta l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia. Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X.

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