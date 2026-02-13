Cina: delineate priorità per sviluppo area metropolitana Pechino-Tianjin-Hebei

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni funzionari cinesi hanno illustrato ieri le principali priorità per la pianificazione territoriale di un’area metropolitana moderna della capitale nella regione di Pechino-Tianjin-Hebei, nell’ambito degli sforzi di intensificazione dello sviluppo.

Pechino, Tianjin e Hebei devono rafforzare il coordinamento regionale, ha dichiarato in una conferenza stampa Wang Changlin, vice direttore della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. I tre soggetti devono valorizzare i rispettivi punti di forza per conseguire un assetto funzionale coordinato, ha aggiunto.

“Per esempio, Tianjin dovrebbe coordinare meglio la propria qualità manufatturiera con l’innovazione scientifica e tecnologica di Pechino”, ha proseguito il funzionario.

Per quanto riguarda i compiti chiave di ciascuna delle tre aree, Xia Linmao, vice sindaco esecutivo di Pechino, ha dichiarato che la capitale “dovrebbe considerare come massima priorità l’alleggerimento delle funzioni non legate al suo stato di capitale, rafforzando al contempo l’innovazione collaborativa e la cooperazione industriale con Tianjin e lo Hebei.

Xie Yuan, vice sindaco di Tianjin, ha affermato che la municipalità dispone di punti di forza come la posizione geografica, i porti e le industrie. Tianjin accelererà la costruzione dell’area centrale per le spedizioni marittime internazionali nel nord della Cina e promuoverà lo sviluppo del centro nazionale di innovazione tecnologica di Pechino-Tianjin-Hebei attraverso sforzi nell’innovazione scientifica e tecnologica, nell’aggiornamento industriale e nella cooperazione tra le tre aree, ha dichiarato Xie.

Jin Hui, vice governatrice dello Hebei, ha affermato che la provincia rafforzerà il proprio ruolo come pilastro chiave della strategia comune di apertura, lavorando al contempo con Pechino e Tianjin per costruire una comunità che collabora nell’innovazione.

Il Comitato centrale del Partito comunista cinese e il Consiglio di Stato hanno recentemente approvato un piano di coordinamento territoriale per l’area metropolitana della capitale per il periodo 2023-2035. Secondo il documento, l’area è stata designata come zona cruciale per l’ottimizzazione e la tutela delle funzioni centrali della capitale, fungendo da motore principale per la costruzione di un agglomerato urbano di livello mondiale.

