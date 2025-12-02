Cina: DeepSeek lancia nuovi modelli IA con efficienza e prestazioni eccellenti

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La società cinese di tecnologie di intelligenza artificiale DeepSeek lunedì sera ha ufficialmente rilasciato due nuovi modelli, DeepSeek-V3.2 e la sua variante ad alta potenza di calcolo, DeepSeek-V3.2-Speciale.

Secondo l’azienda, con l’attuazione di un solido protocollo di apprendimento per rinforzo e ridimensionando la computazione post-addestramento, DeepSeek-V3.2 offre prestazioni paragonabili a GPT-5. Il modello di IA bilancia un’elevata efficienza computazionale mantenendo al tempo stesso prestazioni superiori nel ragionamento e come agente.

La competizione tra le principali aziende tecnologiche globali nel campo dei modelli di IA si sta intensificando. Ad agosto, OpenAI ha lanciato il suo modello di punta, GPT-5, definendolo il suo modello più intelligente e veloce fino ad oggi. E a novembre, Google ha rilasciato il suo ultimo sistema di IA, Gemini-3.0-Pro.

Secondo un documento diffuso dalla società, DeepSeek-V3.2-Speciale ad alta potenza di calcolo supera GPT-5 e mostra prestazioni di ragionamento comparabili a Gemini-3.0-Pro. La variante ha ottenuto prestazioni da medaglia d’oro sia alle Olimpiadi Internazionali di Matematica 2025 sia alle Olimpiadi Internazionali di Informatica.

Una svolta tecnica fondamentale alla base di questo risultato è il meccanismo DeepSeek Sparse Attention, che riduce sostanzialmente la complessità computazionale preservando le prestazioni del modello negli scenari di lungo contesto.

Fondata nel luglio 2023, DeepSeek si concentra sulla ricerca e sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e tecnologie di intelligenza artificiale multimodale.

(ITALPRESS).