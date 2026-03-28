Cina: debito estero generalmente stabile nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il debito estero della Cina è rimasto generalmente stabile, con lo stock in essere che alla fine dello scorso anno ha raggiunto quasi 2.330 miliardi di dollari, secondo dati ufficiali diffusi venerdì.

La cifra segna un calo di 15,5 miliardi di dollari, pari allo 0,7%, rispetto alla fine del 2024, secondo i dati pubblicati dalla State Administration of Foreign Exchange.

La struttura valutaria del debito estero cinese è migliorata nel 2025, mentre la struttura delle scadenze è rimasta sostanzialmente stabile, ha dichiarato Li Bin, vice responsabile e portavoce dell’amministrazione.

Alla fine del 2025, il debito estero denominato in valuta locale rappresentava il 55,5% del totale, in aumento di 1,4 punti percentuali rispetto alla fine del 2024, ha detto Li.

Per quanto riguarda la struttura delle scadenze, il debito estero a medio e lungo termine rappresentava il 43,5% del totale alla fine del 2025, in calo di 0,6 punti percentuali rispetto alla fine del 2024, ha osservato Li.

I dati mostrano inoltre che, alla fine dello scorso anno, il rapporto tra stock di debito estero e prodotto interno lordo della Cina era pari all’11,9%, mentre il rapporto tra stock di debito estero e ricavi da esportazione era del 56,3%.

Questi indicatori sono rimasti entro soglie di sicurezza riconosciute a livello internazionale e i rischi legati al debito estero della Cina sono nel complesso controllabili, ha spiegato Li.

(ITALPRESS).