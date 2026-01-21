PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 il settore manifatturiero della Cina ha accelerato la propria trasformazione verso uno sviluppo verde e intelligente, e il suo ruolo di perno dell’economia nazionale sta diventando sempre più importante, secondo i dati fiscali diffusi mercoledì dall’Amministrazione fiscale statale.

Nel 2025 la crescita dei ricavi derivanti dalle vendite del settore ha superato quella complessiva nazionale di 1,7 punti percentuali, rappresentando il 29,7% dei ricavi totali delle vendite del Paese, con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

I dati sulle fatture con imposta sul valore aggiunto (IVA) indicano che nel 2025 il valore degli acquisti di attrezzature automatizzate e digitali da parte di imprese manifatturiere a livello nazionale è aumentato rispettivamente dell’11,3% e del 10% su base annua, segnalando un progresso più rapido nella trasformazione intelligente e nell’aggiornamento digitale del settore.

Nel frattempo, i ricavi derivanti da vendite dell’industria della produzione di attrezzature intelligenti sono cresciuti del 28,1% rispetto all’anno precedente, mentre la produzione di robot industriali e di robot per operazioni speciali è aumentata rispettivamente del 17,4% e del 42,1%.

La quota dei ricavi da vendite delle imprese manifatturiere ad alto consumo energetico sull’intero settore manifatturiero è diminuita di 1,1 punti percentuali nel 2025, riflettendo un continuo miglioramento della struttura industriale. I dati mostrano inoltre che la spesa delle imprese manifatturiere per i servizi di governance ambientale è aumentata costantemente anno su anno.

Al contempo, risulta evidente anche una più profonda integrazione tra economia digitale ed economia reale: il valore degli acquisti di tecnologie digitali da parte delle imprese manifatturiere è cresciuto del 10,4% su base annua, con un’accelerazione di 3,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Guardando al futuro, le autorità fiscali cinesi attueranno in modo efficace le politiche fiscali e tariffarie preferenziali per portare avanti la trasformazione e l’aggiornamento del settore manifatturiero, continuando a ottimizzare i servizi fiscali tariffari e contribuendo a promuovere uno sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera, secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione fiscale statale.

(ITALPRESS).