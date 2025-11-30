Cina: da Chongqing parte nuovo treno merci a orario fisso per Budapest (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da drone mostra un treno merci Cina-Europa diretto a Budapest, in Ungheria, in attesa della partenza dalla stazione di Tuanjiecun a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 30 novembre 2025.

Un treno merci diretto a Budapest è partito domenica da Chongqing, segnando il lancio di un nuovo servizio di treni merci Cina-Europa a orario fisso, noto anche come China Railway Express. Il treno, che trasporta componenti per automobili e motociclette, prodotti elettronici e altri beni di consumo, impiegherà circa 11 giorni per raggiungere Budapest – un importante snodo dei trasporti per l’Europa centrale e orientale.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).