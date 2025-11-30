Cina: da Chongqing parte nuovo treno merci a orario fisso per Budapest (2)

(251130) -- CHONGQING, Nov. 30, 2025 (Xinhua) -- A China-Europe freight train bound for Budapest, Hungary waits for departure at Tuanjiecun Station in Chongqing, southwest China, Nov. 30, 2025. A freight train bound for Budapest departed from Chongqing on Sunday, marking the launch of a new fixed-schedule China-Europe freight train service, also known as China Railway Express. The train, carrying automotive and motorcycle parts, electronic products and other consumer goods, is expected to take about 11 days to reach Budapest -- a major transport hub serving Central and Eastern Europe. (Xinhua/Tang Yi)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno merci Cina-Europa diretto a Budapest, in Ungheria, è in attesa di partire dalla stazione di Tuanjiecun a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 30 novembre 2025.

Un treno merci diretto a Budapest è partito domenica da Chongqing, segnando il lancio di un nuovo servizio di treni merci Cina-Europa a orario fisso, noto anche come China Railway Express. Il treno, che trasporta componenti per automobili e motociclette, prodotti elettronici e altri beni di consumo, impiegherà circa 11 giorni per raggiungere Budapest – un importante snodo dei trasporti per l’Europa centrale e orientale.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

