Cina: crescita di alta qualità rafforza stabilità di economia globale

DAVOS (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – In un contesto segnato da persistenti tensioni geopolitiche globali e da crescenti rischi di frammentazione economica, la transizione della Cina da uno sviluppo ad alta velocità a uno di alta qualità sta fornendo uno slancio e una stabilità indispensabili all’economia globale, ha affermato Maroun Kairouz, direttore generale del World Economic Forum (WEF).

In un’intervista scritta a Xinhua, Kairouz ha descritto questa transizione come un cambiamento strategico volto a raggiungere uno sviluppo più sostenibile e resiliente, lodando le riforme strutturali attualmente in corso in Cina.

Secondo Kairouz, questa transizione riflette un’attenzione rivolta all’innovazione, alla produttività e alla stabilità di lungo periodo. Segnali positivi di questo cambiamento sono particolarmente evidenti nel settore energetico: nel 2024 gli investimenti della Cina nelle energie pulite hanno raggiunto gli 818 miliardi di dollari, con un aumento del 20% rispetto all’anno precedente.

Nel frattempo, l’economia digitale, caratterizzata da intelligenza artificiale (IA), manifattura avanzata e servizi digitali, sta migliorando in modo significativo l’efficienza in numerosi settori cinesi.

Queste riforme, ha osservato il direttore, non solo rafforzano la resilienza dell’economia cinese, ma creano anche nuove opportunità globali nei settori dell’energia pulita, della tecnologia e del commercio per il 2026 e oltre, contribuendo ad affrontare sfide condivise in un contesto globale incerto.

Riguardo alle “nuove forze produttive di qualità”, Kairouz ha sottolineato che i massicci investimenti della Cina nella manifattura avanzata e nelle tecnologie verdi dimostrano come l’innovazione possa essere applicata su larga scala.

L’uomo ha inoltre evidenziato che quasi il 40% delle fabbriche “Global Lighthouse” del WEF si trova in Cina e che queste strutture sono all’avanguardia mondiale nell’applicazione delle tecnologie della Quarta rivoluzione industriale per guidare produttività e sostenibilità.

Il direttore ha affermato che la Cina possiede una delle catene di approvvigionamento manifatturiere più competitive al mondo e che, di conseguenza, gli sviluppi nel Paese hanno inevitabilmente ripercussioni globali. I punti di forza cinesi nelle tecnologie verdi e nella manifattura avanzata svolgono un ruolo cruciale nell’affrontare le doppie sfide del cambiamento climatico e dell’instabilità delle catene di fornitura.

In un contesto di crescente protezionismo commerciale globale, Kairouz ha esortato a utilizzare i meccanismi multilaterali per bilanciare una concorrenza sana con le barriere commerciali.

Citando i dati dell’Organizzazione mondiale del commercio, l’uomo ha osservato che il commercio globale continua a crescere e che le economie restano attive nell’agevolare il commercio. Tali sforzi consentono ai Paesi di perseguire risultati vantaggiosi per tutti in un ambiente complesso.

Di fronte alla trasformazione del mercato del lavoro guidata da IA e automazione, Kairouz ha aggiunto che il principio cinese di integrare strategie industriali, digitali e climatiche con lo sviluppo delle competenze offre insegnamenti preziosi per altri mercati emergenti.

Il tema della Riunione annuale 2026 sarà “Lo spirito del dialogo”. In un’epoca di molteplici sfide globali, ha concluso Kairouz, il dialogo non è più un’opzione ma una necessità. Il suo valore ultimo risiede nella costruzione della fiducia, fondamento della crescita e della stabilità dell’economia globale.

