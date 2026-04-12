Cina: costruzione ferroviaria in costante crescita nel primo trimestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – China State Railway Group Co., Ltd. ha reso noto ieri che nel primo trimestre di quest’anno la costruzione ferroviaria ha registrato progressi costanti, con elevati standard qualitativi ed efficienza, ponendo basi solide per il raggiungimento degli obiettivi annuali e imprimendo nuova vitalità allo sviluppo economico e sociale.

Nei primi tre mesi, le ferrovie cinesi hanno completato investimenti in asset fissi per 137,9 miliardi di yuan (circa 20,09 miliardi di dollari), in aumento del 5,1% su base annua. Dall’inizio dell’anno una serie di progetti ferroviari chiave, tra cui la ferrovia ad alta velocità Xi’an-Shiyan e la sezione dello Shandong della ferrovia ad alta velocità Xiong’an-Shangqiu, hanno compiuto progressi significativi.

L’azienda ha fatto leva su politiche favorevoli, comprese quelle relative ai grandi progetti e programmi nazionali, per sfruttare appieno i vantaggi della costruzione ferroviaria, caratterizzata da una lunga catena industriale e da un ampio raggio d’azione, accelerando così la realizzazione della rete ferroviaria a livello nazionale.

La Cina continuerà a portare avanti nel 2026 i principali progetti ferroviari nazionali, con oltre 2.000 chilometri di nuove linee ferroviarie nazionali che entreranno in servizio. Guardando avanti, l’azienda attuerà i compiti chiave per la costruzione ferroviaria previsti dal 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), valorizzando ulteriormente il ruolo della costruzione ferroviaria a sostegno dell’espansione della domanda interna e della crescita economica.

(ITALPRESS).