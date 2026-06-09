Cina costruirà e ammodernerà condotte urbane sotterranee nel 2026-2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina costruirà e ammodernerà circa 770.000 chilometri di condotte urbane sotterranee durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), ha dichiarato oggi un funzionario.

A ieri il Paese dispone di circa 3,9 milioni di chilometri di simili condotte e di circa 7.700 chilometri di gallerie di servizio integrate, ha spiegato Chen Shaopeng, funzionario del ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale, durante un briefing sulle politiche del Consiglio di Stato.

Secondo Chen, l’iniziativa si concentrerà sul miglioramento delle reti fognarie e di drenaggio per rafforzare il controllo delle inondazioni, sulla sostituzione delle condotte idriche e del gas obsolete e sull’ammodernamento dei sistemi di riscaldamento per migliorare sicurezza ed efficienza.

Saranno inoltre installati sistemi di monitoraggio intelligente per consentire una gestione dei rischi delle infrastrutture urbane lungo l’intero processo.

Guan Peng, funzionario della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, ha affermato durante il briefing che la commissione e il ministero hanno sostenuto attivamente i progetti relativi a condotte sotterranee attraverso l’emissione di buoni del Tesoro speciali a lunghissimo termine.

Nel 2026 saranno stanziati complessivamente 160 miliardi di yuan (circa 23,5 miliardi di dollari USA) per questi progetti, con un aumento di 25 miliardi di yuan rispetto all’anno precedente, ha concluso Guan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).