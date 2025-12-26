Cina: cooperazione e innovazione per l’economia a bassa quota (2)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei partecipanti visitano l’area espositiva della Conferenza 2025 sullo sviluppo di alta qualità dell’economia a bassa quota nella Greater Bay Area (GBA) di Guangdong-Hong Kong-Macao a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 25 dicembre 2025. La conferenza si è svolta qui giovedì, riunendo funzionari governativi, leader del settore e accademici per delineare un percorso di crescita guidata dall’innovazione. L’evento ha prodotto importanti risultati di collaborazione con città come Hong Kong, Macao, Guangzhou e Zhuhai che hanno firmato accordi riguardanti partenariati tra governo e imprese, alleanze di ricerca e innovazioni operative.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).