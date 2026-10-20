PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha deciso di imporre controlli sulle esportazioni di prodotti, tra cui le macchine per lo scavo di gallerie, e di ottimizzare e adeguare le misure di controllo sulle esportazioni di beni connessi alle draghe, con l’entrata in vigore delle norme prevista per il 18 novembre 2026. Lo ha dichiarato ieri il ministero del Commercio.

Le misure sono state adottate in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti e mirano a salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali della Cina, ha affermato il ministero in due comunicati distinti.

I prodotti oggetto di queste misure hanno una chiara natura a duplice uso e possono essere impiegati sia per scopi militari sia civili, ha dichiarato un portavoce del ministero, aggiungendo che l’attuazione legittima da parte della Cina di misure di controllo sulle esportazioni è conforme alle prassi internazionali.

In quanto grande Paese responsabile, le misure di controllo adottate dalla Cina e la loro ottimizzazione dimostrano la sua posizione coerente volta a salvaguardare la pace mondiale e la stabilità regionale, ha dichiarato il portavoce.

Il governo cinese è disposto a collaborare con tutti i Paesi per mantenere la stabilità e il regolare funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento globali, ha affermato il portavoce. Il Paese esaminerà le richieste di autorizzazione all’esportazione in conformità con le leggi e i regolamenti e approverà quelle che soddisfano i requisiti.

La Cina è disposta a comunicare e dialogare con le parti interessate in merito alle politiche e alle prassi di controllo delle esportazioni, così da promuovere e agevolare congiuntamente gli scambi commerciali conformi alle norme, ha aggiunto il portavoce.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).