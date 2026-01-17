Cina: consumi di elettricità raggiungono 10 trilioni di kWh nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il consumo totale di elettricità della Cina ha raggiunto un traguardo importante nel 2025, superando per la prima volta i 10 trilioni di kilowattora, secondo quanto annunciato sabato dall’Amministrazione Nazionale per l’Energia (NEA).

Secondo i dati della NEA, lo scorso anno l’utilizzo complessivo di elettricità in Cina ha toccato i 10,4 trilioni di chilowattora, registrando un aumento del 5% su base annua.

Questo volume rende la Cina il primo Paese a superare la soglia dei 10 trilioni di kWh nel consumo annuo di elettricità, più del doppio rispetto agli Stati Uniti e superiore al consumo combinato di UE, Russia, India e Giappone, ha affermato la NEA.

