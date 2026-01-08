Cina: confermato sostegno ONU dopo ritiro USA da 66 organizzazioni internazionali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina continuerà sempre a difendere il multilateralismo, a sostenere le Nazioni Unite nel loro ruolo centrale negli affari internazionali e a collaborare con la comunità internazionale per promuovere un sistema di governance globale più giusto ed equo, ha dichiarato giovedì la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha fatto queste osservazioni nel corso di un briefing con la stampa, quando le è stato chiesto di commentare una dichiarazione della Casa Bianca secondo cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mercoledì ha firmato un memorandum che dispone il ritiro del Paese da 66 organizzazioni internazionali, di cui 31 organi delle Nazioni Unite e 35 organizzazioni non appartenenti all’ONU.

(ITALPRESS).