Cina conferma sostegno al multilateralismo e al sistema internazionale con l’ONU al centro

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina collaborerà con tutte le parti per sostenere fermamente il multilateralismo e il sistema internazionale con le Nazioni Unite (ONU) al suo centro, mantenere la pace, promuovere lo sviluppo e portare avanti la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità, ha dichiarato giovedì un inviato cinese.

Sun Lei, vice rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing del segretario generale dell’ONU sulle sue priorità per il 2026.

“Quanto più la situazione internazionale diventa complessa, tanto più è indispensabile sostenere l’autorità e lo status dell’ONU e salvaguardarne il ruolo centrale negli affari internazionali”, ha affermato Sun, aggiungendo che le Nazioni Unite stanno affrontando gravi sfide in un contesto di crescente turbolenza e cambiamento globale.

Osservando che i principi dell’uguaglianza sovrana, della non ingerenza negli affari interni, della risoluzione pacifica delle controversie e del divieto dell’uso o della minaccia della forza nelle relazioni internazionali sono pilastri fondamentali della Carta, Sun ha sottolineato che essi costituiscono linee guida essenziali per la gestione delle relazioni internazionali e rappresentano il fondamento della pace e della sicurezza globali.

Sun ha inoltre invitato l’ONU a difendere con fermezza l’ordine internazionale del secondo dopoguerra, a opporsi all’unilateralismo e all’egemonia e a respingere qualsiasi tentativo di rilanciare il militarismo.

Rilevando che i tre pilastri delle Nazioni Unite – pace e sicurezza, sviluppo e diritti umani – si rafforzano a vicenda, Sun ha evidenziato che lo sviluppo deve restare al centro dell’agenda internazionale, in particolare per il Sud globale.

Sottolineando che il valore delle Nazioni Unite risiede nella tutela degli interessi comuni di tutti gli Stati membri, Sun ha affermato che il rafforzamento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione e l’avanzamento verso un sistema di governance globale più giusto ed equo riflettono le aspirazioni condivise della comunità internazionale.

“Questo è anche lo spirito che anima l’iniziativa della Cina di istituire il Gruppo di Amici della Governance Globale”, ha concluso, aggiungendo che la Cina sostiene l’Iniziativa UN80 del segretario generale e guarda con fiducia a risultati positivi del processo di riforma per rafforzare solidarietà, cooperazione e fiducia nel multilateralismo.

