Cina: commercio estero in aumento del 3.8% nel 2025 (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 14 gennaio 2025, mostra delle navi mercantili che caricano e scaricano container presso un terminal a Xiamen, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Lo scorso anno il valore del commercio estero della Cina ha raggiunto 45.470 miliardi di yuan (circa 6.480 miliardi di dollari USA), in aumento del 3,8% su base annua, secondo i dati diffusi mercoledì dall’Amministrazione generale delle dogane. Si tratta del nono anno consecutivo di crescita del commercio estero cinese dal 2017.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS)
