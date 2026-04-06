Cina: comincia la posa dei binari nel cantiere della ferrovia Chongqing-Wanzhou (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata con un drone il 3 aprile 2026 mostra un cantiere della ferrovia ad alta velocità Chongqing-Wanzhou durante la fase di posa dei binari, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing. La costruzione della ferrovia ad alta velocità Chongqing-Wanzhou è entrata venerdì nella fase di posa dei binari. Con una velocità di progetto di 350 chilometri orari, la linea ad alta velocità si estende per 251 chilometri dalla stazione ferroviaria di Chongqing Est alla stazione ferroviaria di Wanzhou Nord.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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