Cina: comincia la posa dei binari nel cantiere della ferrovia Chongqing-Wanzhou (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Operai eseguono operazioni di posa dei binari lungo la ferrovia ad alta velocità Chongqing-Wanzhou, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 3 aprile 2026. La costruzione della ferrovia ad alta velocità Chongqing-Wanzhou è entrata nella fase di posa dei binari. Con una velocità prevista di 350 chilometri orari, la linea ad alta velocità si estende per 251 chilometri dalla stazione ferroviaria di Chongqing Est alla stazione ferroviaria di Wanzhou Nord.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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