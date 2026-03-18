SHEXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 16 marzo 2026, mostra il paesaggio in un villaggio vicino al fiume Xin’an nella contea di Shexian, a Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui. Con l’arrivo della primavera, i fiori di colza lungo il fiume, un corso d’acqua ricco di biodiversità che scorre dall’Anhui fino allo Zhejiang, sono entrati nella stagione della fioritura.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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