Cina: colosso svedese dell’acciaio Alleima AB inaugura nuova fabbrica a Zhenjiang

Martedì, il colosso svedese dell'acciaio Alleima AB ha inaugurato la fase due del suo impianto di finitura a freddo a Zhenjiang, nella provincia orientale cinese di Jiangsu, raddoppiando la capacità produttiva locale e introducendo prodotti tubolari di alta gamma per ridurre i tempi di consegna ai clienti asiatici.

Lo stabilimento ampliato di 12.500 metri quadrati – un investimento da 193 milioni di yuan (circa 27,2 milioni di dollari) – produrrà prodotti tubolari ad alte prestazioni, compresi tubi ad alta temperatura e per il rifornimento di idrogeno precedentemente importati, servendo settori quali il petrolchimico, l’energia a idrogeno, la produzione di cellulosa e carta, oltre che la sanità.

Da quando è entrata in Cina nel 1985, Alleima AB ha registrato una crescita costante, con ricavi che hanno superato 1,54 miliardi di yuan nel 2024.

Nei suoi 18 anni di sviluppo a Zhenjiang, Alleima Materials Technology (Jiangsu) Co. Ltd. ha posto l’accento sulla sostenibilità, mantenendo le emissioni di gas serra al di sotto della media del settore. La nuova fabbrica utilizza energia solare per il proprio fabbisogno elettrico e Alleima AB utilizza oltre l’80% di acciaio riciclato. Entro il 2030, punta a ridurre le emissioni di CO2 del 50% rispetto al 2019.

“Abbiamo registrato uno sviluppo impressionante nella regione asiatica, con una forte crescita dei ricavi nel segmento chimico e petrolchimico negli ultimi sette anni”, ha dichiarato Carl von Schantz, presidente della Divisione Tubi di Alleima AB.

Goran Bjorkman, presidente e CEO di Alleima AB, ha affermato che aumentando la capacità e ampliando il proprio portafoglio, l’azienda sta rafforzando la sua capacità di fornire prodotti a livello locale in Asia. L’investimento mira a soddisfare un mercato forte e in crescita in Cina, ha aggiunto.

