YANBIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori lavorano nell’area colpita da una colata di fango nella contea di Yanbian, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 20 settembre 2026.

Due persone sono state trovate morte e altre tre risultano disperse dopo che una colata di fango ha colpito la provincia sud-occidentale cinese del Sichuan nelle prime ore di sabato, come riferito dalle autorità locali. La colata di fango si è verificata nei pressi del villaggio di Zhiliuhe, nella contea di Yanbian a Panzhihua. Il dipartimento provinciale per la gestione delle emergenze ha inviato sul posto un gruppo di lavoro per guidare le operazioni di soccorso.

-Foto Xinhua-

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