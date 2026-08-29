GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei soccorritori della Polizia armata del popolo conducono operazioni di ricerca e soccorso in un’area lungo le rive di un fiume a 2,2 chilometri dal valico di Gyirong, nell’omonima contea di Xigaze, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 28 agosto 2026. Alle 15:00 di ieri, il bilancio delle vittime era salito a cinque, mentre 558 persone risultavano ancora disperse, dopo che la valanga ha investito il valico, lungo il confine tra Cina e Nepal, secondo il Dipartimento regionale per la gestione delle emergenze. I soccorritori stanno operando senza sosta nelle aree colpite dalla colata nei pressi del valico.

-Foto Xinhua-

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