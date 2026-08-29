GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone entrano nella sede della China International Big Data Industry Expo 2026 a Guiyang, nella provincia del Guizhou, nel sud-ovest della Cina, il 28 agosto 2026. L’evento si è aperto qui ieri. A tema “Token: un nuovo percorso verso il valore degli elementi dei dati”, l’esposizione ha richiamato 372 aziende cinesi e internazionali e oltre 16.000 partecipanti registrati.

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