Arrestato un italiano in Spagna, è accusato di aver ucciso la compagna a coltellate

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Una donna tedesca di 47 anni è stata uccisa a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, in Andalusia. La donna sarebbe stata colpita con almeno una ventina di coltellate. Per l’omicidio è stato arrestato un cittadino italiano di circa 60 anni, che, secondo quanto riferito dal quotidiano locale Huelva Información, era il compagno della vittima.

I fatti sono avvenuti stamattina, nell’area di calle Arquitecto Aramburu Maqua, dove i due si trovavano in vacanza a bordo di una roulotte.

Quando sono arrivati i soccorsi, l’uomo si trovava ancora sul posto con un coltello in mano. Huelva Información riferisce che si tratterebbe probabilmente di un crimine di violenza di genere, ma precisa che le circostanze dell’aggressione e il movente non sono ancora stati chiariti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).