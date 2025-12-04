Cina: cigni migratori arrivati nelle zone umide del Qinghai per l’inverno (2)

HUALONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei cigni fotografati sulle rive del fiume Giallo nella contea autonoma Hualong Hui, città di Haidong, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai, il 2 dicembre 2025. Quasi 100 cigni migratori hanno volato verso la zona umida per trascorrervi l’inverno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
