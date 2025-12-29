Cina: cigni della tundra riposano sull’estuario del fiume Minjiang (2)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata con drone mostra alcuni cigni della tundra in volo sopra la riserva naturale dell’estuario del fiume Minjiang, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 27 dicembre 2025. Le zone umide dell’estuario del fiume Minjiang costituiscono un’importante area di sosta per la migrazione degli uccelli tra l’Asia orientale e l’Australia. Ogni inverno, un gran numero di cigni della tundra vi si raduna per riposare e alimentarsi.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]