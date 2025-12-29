Cina: cigni della tundra riposano sull’estuario del fiume Minjiang (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni cigni della tundra sono fotografati nella riserva naturale dell’estuario del fiume Minjiang, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 27 dicembre 2025. Le zone umide dell’estuario del fiume Minjiang costituiscono un’importante area di sosta per la migrazione degli uccelli tra l’Asia orientale e l’Australia. Ogni inverno, un gran numero di cigni della tundra vi si raduna per riposare e alimentarsi.

