Cina: Chongqing ospita rifugio per gatti con oltre 40 professionisti (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni visitatori interagiscono con i gatti in un parco a tema felino nel distretto di Nan’an, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 14 gennaio 2026. Dal 2025, un terreno inutilizzato lungo il fiume Yangtze nel distretto è stato trasformato in un parco a tema dedicato ai piccoli felini. Con una superficie di 30.000 metri quadrati, il parco funge da rifugio per gatti randagi abbandonati o feriti.

Dopo aver ricevuto cure mediche e vaccinazioni, i gatti in buona salute possono muoversi liberamente nelle aree aperte e interagire con i visitatori, mentre quelli con disabilità ricevono assistenza in una zona di cura dedicata. Per garantire la sicurezza, il parco impiega oltre 40 professionisti, tra cui veterinari e addetti alla cura degli animali, che effettuano controlli sanitari quotidiani e forniscono indicazioni ai visitatori su come interagire correttamente con gli animali. Finora il rifugio ha salvato oltre 600 gatti randagi. Dall’apertura al pubblico all’inizio di gennaio, più di 50 gatti hanno già trovato una nuova casa.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)