Cina: Chongqing integra conservazione ecologica e sviluppo turistico (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 29 novembre 2025, mostra dei turisti che visitano un punto panoramico che si affaccia sulla gola di Wuxia, lungo il fiume Yangtze, nella contea di Wushan a Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Come importante punto di accesso ecologico per il corso superiore del fiume Yangtze, Chongqing ha intensificato negli ultimi anni gli sforzi per la sua tutela ambientale. La città ha efficacemente preservato le aree lungo le sponde fluviali, rafforzandone la funzione di corridoi verdi di protezione. Sfruttando questi miglioramenti ambientali, ha sviluppato nuove attrazioni e punti di riferimento del turismo culturale. L’integrazione tra conservazione ecologica e sviluppo turistico ha favorito il turismo locale, contribuendo a migliorare il benessere dei residenti e la qualità della vita.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS)