Cina: Chongqing integra conservazione ecologica e sviluppo turistico (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone visitano un parco sulla sponda di un fiume a Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 6 gennaio 2026. Come importante punto di accesso ecologico per il corso superiore del fiume Yangtze, Chongqing ha intensificato negli ultimi anni gli sforzi per la sua tutela ambientale. La città ha efficacemente preservato le aree lungo le sponde fluviali, rafforzandone la funzione di corridoi verdi di protezione. Sfruttando questi miglioramenti ambientali, ha sviluppato nuove attrazioni e punti di riferimento del turismo culturale. L’integrazione tra conservazione ecologica e sviluppo turistico ha favorito il turismo locale, contribuendo a migliorare il benessere dei residenti e la qualità della vita.

