Cina: chilometraggio dell’alta velocità ferroviaria supera i 50.000 km

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina, che ospita la più grande rete ferroviaria ad alta velocità del mondo, ha ampliato il chilometraggio totale in funzione oltre i 50.000 chilometri con l’inaugurazione di una nuova linea ad alta velocità.
Un treno proiettile “Fuxing” è partito venerdì mattina da Yan’an, sacro fulcro rivoluzionario nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, diretto al capoluogo provinciale Xi’an, inaugurando la nuova tratta.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]