CHANGSHU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una caffetteria in un’area panoramica dedicata all’escursionismo, nella città di Changshu, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 30 ottobre 2026. Integrando ecologia, cultura, sport e commercio, la città di Changshu ha accelerato la riqualificazione complessiva del proprio turismo urbano, passando dalle semplici visite turistiche a un modello di vacanza completo, di alta qualità e immersivo.

-Foto Xinhua-

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