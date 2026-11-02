CHANGSHU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Persone visitano l’area panoramica di Shajiabang, nella città di Changshu, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 30 ottobre 2026. Integrando ecologia, cultura, sport e commercio, la città di Changshu ha accelerato la riqualificazione complessiva del proprio turismo urbano, passando dalle semplici visite turistiche a un modello di vacanza completo, di alta qualità e immersivo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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