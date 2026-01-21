Cina: CEO Deloitte “Innovazione Cina motore della crescita globale”

DAVOS (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – I balzi tecnologici della Cina e il suo impegno ad approfondire l’apertura stanno posizionando il Paese come un nuovo motore della crescita globale e un’ancora di stabilità per l’economia mondiale, ha dichiarato Dora Liu, amministratrice delegata di Deloitte China, in un’intervista esclusiva a Xinhua.

Intervenendo a margine della riunione annuale del World Economic Forum, in corso dal 19 al 23 gennaio di quest’anno, Liu ha descritto uno scenario globale segnato dall’indebolimento dello slancio della crescita, da focolai geopolitici e da un crescente protezionismo, tra le altre cose.

“Gli attuali hotspot restano difficili da risolvere e stanno emergendo nuovi punti di conflitto e nuovi rischi”, ha affermato la donna.

Per quanto riguarda il commercio globale, Liu ha richiamato le valutazioni contenute in un rapporto dell’Organizzazione mondiale del commercio, che individuano l’incertezza delle politiche commerciali come una caratteristica centrale di un contesto in deterioramento, citando le azioni tariffarie degli Stati Uniti come uno dei principali fattori.

Guardando al 2026, Liu prevede che il commercio globale dovrà affrontare una crescita più lenta, una regionalizzazione più profonda e una maggiore frammentazione.

Rivolgendosi alla Cina, l’amministratrice delegata ha osservato che la crescita economica del 5% del Paese nel 2025 è stata duramente conquistata in un contesto di rallentamento della crescita economica globale. Ha sottolineato che il Paese dispone di solide basi, tra cui un vasto mercato interno, un sistema industriale completo e ricche risorse di capitale umano.

Con il 2026 che segna l’inizio del 15esimo Piano quinquennale della Cina, Liu ha affermato che nel periodo dovrebbe essere posta maggiore enfasi sull’ammodernamento del sistema industriale moderno e sulla promozione di nuovi motori di crescita attraverso l’innovazione.

La donna ha aggiunto che il ruolo dei consumi come pilastro di una crescita sostenibile è destinato a diventare più rilevante, mentre macropolitiche più proattive dovrebbero continuare a sostenere lo slancio di una ripresa economica sostenuta.

Secondo Liu, lo sviluppo guidato dall’innovazione in Cina si sta traducendo sempre più in valore commerciale, in particolare in settori come l’intelligenza artificiale, la biomanifattura, lo spazio commerciale e l’economia a bassa quota. La donna ha citato il Global Innovation Index 2025 dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, che vede la Cina entrare nella top 10 globale e guidare il mondo per numero di cluster di innovazione scientifica e tecnologica.

Il crescente riconoscimento internazionale dell’ecosistema cinese dell’innovazione si riflette anche nel comportamento delle multinazionali, che – ha spiegato – stanno integrando sempre più la Cina nelle loro reti globali centrali di ricerca e sviluppo.

Sul fronte dell’apertura e della cooperazione, Liu ha affermato che la costante espansione dell’apertura istituzionale della Cina fornisce elementi di stabilità per le imprese globali, aggiungendo che la continua apertura delle opportunità di mercato del Paese incoraggia le multinazionali a diffondere l’innovazione a livello globale, sostenendo al contempo le aziende cinesi nel contribuire alla transizione verde mondiale.

Guardando avanti all’intero periodo del 15esimo Piano quinquennale, Liu ha concluso che la Cina continuerà a offrire esperienza e beni pubblici per l’innovazione globale e lo sviluppo sostenibile attraverso piattaforme come la Via della seta digitale e la Via della seta verde.

