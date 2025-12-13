Cina: celebrata la Giornata nazionale per le vittime del Massacro di Nanchino

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sabato si è commemorata a Nanchino la 12esima Giornata nazionale delle vittime del Massacro di Nanchino. Onorate le 300.000 persone uccise dalle truppe giapponesi durante il Massacro, nell’anno dell’80esimo anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza del Popolo cinese contro l’aggressione giapponese nella Seconda guerra mondiale.
(ITALPRESS).
