Cina: CCA si oppone a misure restrittive USA contro presunto lavoro forzato

PECHINO (CINA) (XINHUA) – Un’associazione di categoria cinese ha espresso forte opposizione alla decisione degli Stati Uniti di aggiungere 43 aziende cinesi, tra cui imprese del settore tessile del cotone, alla cosiddetta “Lista delle entità soggette alla legge sulla prevenzione del lavoro forzato degli uiguri”, affermando che tale mossa viola gravemente le norme fondamentali del commercio internazionale.

L’Associazione cinese del cotone (CCA) ha dichiarato in un comunicato diffuso sabato che le accuse statunitensi di “lavoro forzato” sono prive di fondamento fattuale e giuridico, sottolineando che l’industria cinese del cotone ha sempre seguito un percorso di sviluppo moderno e orientato al mercato.

Nello Xinjiang, una delle principali regioni produttrici di cotone della Cina, oltre il 90% della raccolta del cotone viene ora effettuata con macchinari, grazie a operazioni altamente automatizzate e su larga scala che coprono l’intera filiera industriale, dalla semina e dalla raccolta alla lavorazione e alla produzione tessile, ha affermato l’associazione.

I diritti e gli interessi lavorativi dei coltivatori di cotone e dei lavoratori del settore sono rigorosamente tutelati dalle leggi cinesi e le loro scelte lavorative sono del tutto volontarie, ha dichiarato. “Non esiste alcun cosiddetto ‘lavoro forzato'”.

La mossa degli Stati Uniti ignora i fatti e impone una “presunzione di colpevolezza” alle aziende cinesi, ha proseguito l’associazione, aggiungendo che il vero intento alla base di tale mossa è quello di politicizzare e strumentalizzare le questioni relative ai diritti umani nel tentativo di contenere lo sviluppo delle industrie cotoniere e tessili cinesi.

(XINHUA).