Cina: capo finanziario HKSAR “Approccio proattivo e prudente di Hong Kong a sviluppo asset digitali”

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In qualità di centro finanziario internazionale, Hong Kong adotta un approccio proattivo ma prudente allo sviluppo degli asset digitali. Lo si legge in un comunicato stampa pubblicato mercoledì dal governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) della Cina.

La dichiarazione è stata formulata dal Segretario alle Finanze del governo della HKSAR, Paul Chan, durante la Riunione annuale del World Economic Forum (WEF) tenutasi martedì a Davos, in Svizzera.

Chan ha affermato che Hong Kong segue il principio di “stessa attività, stesso rischio, stessa regolamentazione” per promuovere uno sviluppo responsabile e sostenibile del mercato.

Il Segretario alle Finanze ha dichiarato che, dal 2023, Hong Kong ha rilasciato licenze a 11 piattaforme di trading di asset virtuali, e un regime di licenze per le stablecoin dovrebbe essere inaugurato più avanti quest’anno.

Chan ha inoltre evidenziato il ruolo guida del governo della HKSAR nella promozione della tokenizzazione, inclusa l’emissione di tre tranche di obbligazioni verdi tokenizzate per un valore complessivo di circa 2,1 miliardi di dollari USA.

Secondo Chan, finanza e tecnologia si rafforzano a vicenda, e la finanza svolge anche un ruolo fondamentale nel sostenere e favorire lo sviluppo tecnologico.

Le innovazioni finanziarie, come gli asset digitali, non solo migliorano trasparenza, efficienza, inclusività e gestione del rischio nei servizi finanziari, ma agevolano anche un’allocazione più efficace del capitale verso l’economia reale, ha aggiunto il Segretario alle Finanze.

Durante la riunione, Chan ha incontrato anche la direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala. Ha affermato che Hong Kong e la Cina sostengono fermamente il libero scambio e il multilateralismo, esprimendo sostegno agli sforzi dell’OMC per portare avanti le riforme in risposta alle attuali sfide globali, con l’obiettivo di aumentarne l’agilità nell’affrontare le questioni emergenti nel commercio internazionale.

Chan ha infine tenuto incontri con alti funzionari di diverse economie, rappresentanti di organizzazioni internazionali e leader aziendali per informarli sugli ultimi sviluppi e sui vantaggi distintivi di Hong Kong.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).