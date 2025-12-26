Cina: capacità elettrica installata registra crescita costante

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La capacità totale installata di generazione elettrica della Cina ha raggiunto i 3,79 miliardi di chilowatt (kW) alla fine di novembre, segnando un aumento del 17,1% su base annua, hanno mostrato venerdì i dati ufficiali.

La capacità dell’energia solare ha guidato la crescita con un incremento del 41,9% su base annua, arrivando a 1,16 miliardi di kW, mentre la capacità di energia eolica è aumentata del 22,4%, raggiungendo i 600 milioni di kW, secondo l’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA).

Il Paese ha creato il più grande sistema di energia pulita e il più ampio mercato di scambio delle emissioni di carbonio al mondo. Durante il periodo del 14mo Piano quinquennale (2021-2025), l’energia verde ha rappresentato un terzo del consumo totale di elettricità della Cina.

Il Paese si è impegnato ad accelerare la transizione verde su tutta la linea, e a costruire una “Bella Cina” nei prossimi cinque anni.

Il consumo di elettricità del Paese, un indicatore chiave dell’attività economica, è aumentato del 6,2% su base annua a novembre, secondo precedenti dati della NEA.

(ITALPRESS).