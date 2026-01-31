Cina: cantiere del ponte Dukou su linea alta velocità Xi’an-Chongqing (2)

DAZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 30 gennaio 2026, mostra il cantiere del ponte Dukou nella contea di Xuanhan, a Dazhou, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. È stato completato ieri il ricongiungimento dei due tronconi del ponte, una componente chiave della ferrovia ad alta velocità Xi’an-Chongqing lunga 739 chilometri e con una velocità di progetto di 350 chilometri orari.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
