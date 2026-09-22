Cina: Canale Pinglu, nuova via tra entroterra e mare nel Guangxi (1)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 3 settembre 2026, mostra una veduta del terminal container automatizzato del porto di Qinzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang. Il Canale Pinglu, ufficialmente aperto alla navigazione mercoledì scorso, collega la rotta di navigazione del fiume Xijiang con il golfo di Beibu, fungendo da collegamento vitale tra le vie navigabili interne della Cina e il mare. Estendendosi da Hengzhou, nel Guangxi, fino al golfo di Beibu, offre al sud-ovest cinese, privo di sbocco sul mare, una scorciatoia verso la costa e i mercati esteri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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