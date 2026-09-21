Trasporti, l’assessora Barbara Manca riceve delegazione di imprenditori del Sichuan

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’assessora dei Trasporti della Regione Sardegna, Barbara Manca, ha ricevuto oggi a Cagliari una delegazione di rappresentanti di alcune delle più importanti aziende della regione del Sichuan, regione della Cina sud-occidentale. Tra questi, Wang Xiaoyu, direttore generale per l’estero di Farizon New Energy, brand dei veicoli commerciali di Geely, colosso mondiale dell’automotive. L’incontro fa seguito alla missione istituzionale portata avanti dalla Regione Sardegna lo scorso maggio in collaborazione con gli imprenditori e le associazioni di categoria dell’Isola.

Nel corso della mattinata l’assessora Barbara Manca ha accompagnato la delegazione a conoscere i vertici di Arst e CTM Cagliari. Nel pomeriggio si è svolto invece, presso il Molo Ichnusa, un incontro organizzato dall’Autorità Portuale del Mare di Sardegna, cui hanno partecipato i responsabili delle principali associazioni imprenditoriali del territorio. Per la Regione Sardegna erano presenti, oltre all’assessora dei Trasporti Barbara Manca, anche i due capi di Gabinetto dei Trasporti e dell’Industria, Francesco Sechi e Guido Portoghese, quest’ultimo in rappresentanza dell’assessore Emanuele Cani, impossibilitato a partecipare per altri impegni importanti.

“Opportunità di scambio culturale e commerciale come quella che abbiamo voluto promuovere con la regione del Sichuan possono aiutare il nostro territorio a costruire un futuro più competitivo – ha commentato l’assessora dei Trasporti Barbara Manca -. La stessa Sardegna può costituire un’importante base operativa in Europa per le aziende cinesi, grazie alla sua posizione strategica al centro del Mediterraneo. Da un punto di vista più specificamente trasportistico abbiamo approfondito con i delegati cinesi alcune importanti opportunità offerte dalle loro realtà produttive che possono contribuire allo sviluppo di modelli di mobilità sostenibili ed efficienti”.

“Crediamo che la Sardegna abbia grandi potenzialità per gli imprenditori cinesi che desiderino investire in Sardegna – ha aggiunto il capo di Gabinetto dell’Assessorato dell’industria Guido Portoghese -. Siamo felici di questa visita da parte della delegazione cinese, segno di grande interesse nei confronti del mercato isolano e contiamo di presentare presto il Piano Industriale della Regione Sardegna che stiamo redigendo. Sono tante le opportunità che possono nascere da questa sinergia”.

-Foto Regione Sardegna-

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