LINGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un dipendente guida un carrello elevatore con casse di mango in uno stabilimento nella cittadina di Luwu, contea di Lingshan, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 10 giugno 2026. Situata nel medio corso del fiume Qinjiang, Luwu era un tempo un importante polo commerciale. La cittadina dovrebbe assistere a un nuovo sviluppo una volta completato il canale Pinglu. Il canale parte dal bacino di Xijin, nella città di Hengzhou, e termina a Luwu, dove le navi possono raggiungere il golfo di Beibu attraverso il fiume Qinjiang, aprendo una rotta più breve verso il mare per il Guangxi e altre regioni della Cina sud-occidentale.

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