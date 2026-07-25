Cina: a Chengdu riunione APEC su digitale e intelligenza artificiale (2)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 23 luglio 2026, mostra un momento della Riunione ministeriale APEC 2026 sul digitale e sull’intelligenza artificiale a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. La riunione si è tenuta qui giovedì, dedicata al tema “Tecnologie digitali e IA per il rafforzamento di una comunità dell’Asia-Pacifico”.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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