Cina: a Chengdu riunione APEC su digitale e intelligenza artificiale (2)

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 23 luglio 2026, mostra un momento della Riunione ministeriale APEC 2026 sul digitale e sull’intelligenza artificiale a Chengdu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. La riunione si è tenuta qui giovedì, dedicata al tema “Tecnologie digitali e IA per il rafforzamento di una comunità dell’Asia-Pacifico”.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).