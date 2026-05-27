NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un assistente di bordo (davanti a sinistra) aiuta un anziano del villaggio a caricare gli ortaggi sull’autobus dedicato agli agricoltori presso una fermata nel villaggio di Jiaxi, cittadina di Xiangtang a Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 9 maggio 2026. Nel villaggio di Jiaxi, molti agricoltori come Jiang Changhua fanno affidamento sulla vendita di verdure fresche come principale fonte di reddito. In passato, gli agricoltori della zona faticavano a trasportare pesanti carichi fino al mercato cittadino: un’operazione lunga e faticosa, a causa dei collegamenti scomodi e della distanza tra il villaggio remoto e la città di Nanchang. Per risolvere il problema, le autorità locali e l’azienda di trasporto pubblico hanno attivato una linea speciale di autobus dedicata agli agricoltori, permettendo agli abitanti dei villaggi lungo il percorso di vendere più facilmente i loro prodotti freschi. Ora Jiang si alza già alle 3 del mattino per raccogliere le verdure e portarle alla fermata dell’autobus. Gli assistenti sono presenti sia alle fermate sia a bordo del mezzo, per aiutare a caricare le ceste di verdure e mantenere l’ordine. Grazie a questo servizio di autobus dedicato, gli agricoltori possono portare le verdure appena raccolte direttamente al mercato cittadino, il che li aiuta a venderle più rapidamente e a guadagnare di più.

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(ITALPRESS).