GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un lotto di condizionatori portatili split PortaSplit è pronto per essere esportato in Europa nello stabilimento di Midea per la produzione di climatizzatori domestici a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 7 agosto 2026.

La domanda di condizionatori cinesi è aumentata vertiginosamente in molte aree d’Europa, dove quest’estate le ondate di calore sono diventate più frequenti, intense e prolungate. PortaSplit, un condizionatore portatile split del produttore cinese di elettronica Midea, è diventato un prodotto di successo sul mercato europeo, con vendite raddoppiate rispetto allo scorso anno. Lo stabilimento di Guangzhou ha incrementato la produzione per soddisfare la domanda del mercato internazionale.

-Foto Xinhua-

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